سعر HatcherLabs اليوم

السعر المباشر لمشروع HatcherLabs (HATCHER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HATCHER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HATCHER.

يحتل HatcherLabs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,469، مع عرض متداول قدره 847.34M HATCHER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HATCHER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HATCHER بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و+2.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HatcherLabs (HATCHER)

القيمة السوقية $ 25.47K$ 25.47K $ 25.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.43K$ 28.43K $ 28.43K إمداد دورة التداول 847.34M 847.34M 847.34M إجمالي العرض 959,701,237.496706 959,701,237.496706 959,701,237.496706

القيمة السوقية الحالية لـ HatcherLabs هي $ 25.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HATCHER يبلغ 847.34M، مع إجمالي عرض 959701237.496706. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.43K.