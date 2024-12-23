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سعر Granary (GRAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00347013 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 834.73K . يتم تحديث سعر GRAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Granary الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.36 - تغيير سعر Granary خلال اليوم هو +0.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 240.55M

أداء سعر Granary (GRAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Granary مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Granary مقابل USD هو $ -0.0009407012 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Granary مقابل USD هو $ -0.0011314043 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Granary مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.99% 30 يوم $ -0.0009407012 -27.10% 60 يوم $ -0.0011314043 -32.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Granary (GRAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Granary: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0024311$ 0.0024311 $ 0.0024311 24 ساعة مرتفع $ 0.00349305$ 0.00349305 $ 0.00349305 عالية طوال الوقت $ 0.06669$ 0.06669 $ 0.06669 تغير السعر (1 ساعة) +0.82% تغير السعر (1يوم) +0.99% تغير السعر (7 أيام) -10.10%

معلومات سوق Granary (GRAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: