سعر Granary (GRAIN)
سعر Granary (GRAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00347013. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 834.73K. يتم تحديث سعر GRAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Granary الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.36
- تغيير سعر Granary خلال اليوم هو +0.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 240.55M
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خلال اليوم، كان سعر Granary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Granary مقابل USD هو $ -0.0009407012 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Granary مقابل USD هو $ -0.0011314043 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Granary مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.99%
|30 يوم
|$ -0.0009407012
|-27.10%
|60 يوم
|$ -0.0011314043
|-32.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Granary: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
+0.99%
-10.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol.
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