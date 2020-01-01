توكنوميكس Granary (GRAIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Granary (GRAIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Granary (GRAIN) The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol. الموقع الرسمي: https://granary.finance/ اشتر GRAIN الآن!

توكنوميكس Granary (GRAIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Granary (GRAIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 213.06K $ 213.06K $ 213.06K إجمالي العرض: $ 240.33M $ 240.33M $ 240.33M العرض المتداول: $ 240.33M $ 240.33M $ 240.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 213.06K $ 213.06K $ 213.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.06669 $ 0.06669 $ 0.06669 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00088651 $ 0.00088651 $ 0.00088651 معرفة المزيد عن سعر Granary (GRAIN)

توكنوميكس Granary (GRAIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Granary (GRAIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GRAIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GRAIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GRAIN، استكشف السعر المباشر لتوكن GRAIN!

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