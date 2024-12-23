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سعر GOOFY (GOOFY) المباشر لليوم هو USD 0.00183649 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر GOOFY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GOOFY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.74K - تغيير سعر GOOFY خلال اليوم هو +1.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 699.99M

أداء سعر GOOFY (GOOFY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GOOFY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GOOFY مقابل USD هو $ -0.0003910798 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GOOFY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GOOFY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.75% 30 يوم $ -0.0003910798 -21.29% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GOOFY (GOOFY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GOOFY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00176488$ 0.00176488 $ 0.00176488 24 ساعة مرتفع $ 0.00190279$ 0.00190279 $ 0.00190279 عالية طوال الوقت $ 0.00331148$ 0.00331148 $ 0.00331148 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) +1.75% تغير السعر (7 أيام) -21.17%

معلومات سوق GOOFY (GOOFY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: