سعر GOOFY (GOOFY)
سعر GOOFY (GOOFY) المباشر لليوم هو USD 0.00183649. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M. يتم تحديث سعر GOOFY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GOOFY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.74K
- تغيير سعر GOOFY خلال اليوم هو +1.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 699.99M
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خلال اليوم، كان سعر GOOFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GOOFY مقابل USD هو $ -0.0003910798 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GOOFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GOOFY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.75%
|30 يوم
|$ -0.0003910798
|-21.29%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GOOFY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
+1.75%
-21.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
our vision is to provide everyone with equal opportunities to participate in the encrypted world. Our mission is to create a solid ecosystem that can stand the test of time. GOOFY DOGE: Holders of GOOFY DOGE will have the opportunity to participate in their own ecosystem. This includes making decisions related to the token economy, partnerships, development priorities, etc. We have established this mechanism to standardise the governance process and ensure transparency and fairness.
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