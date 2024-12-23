سعر Good Games Guild (GGG)
سعر Good Games Guild (GGG) المباشر لليوم هو USD 0.03121243. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M. يتم تحديث سعر GGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Good Games Guild الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.77K
- تغيير سعر Good Games Guild خلال اليوم هو -1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GGG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GGG.
خلال اليوم، كان سعر Good Games Guild مقابل USD هو $ -0.00051383190966428 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Games Guild مقابل USD هو $ -0.0036351150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Games Guild مقابل USD هو $ -0.0053524011 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Games Guild مقابل USD هو $ -0.01546777740830871 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00051383190966428
|-1.61%
|30 يوم
|$ -0.0036351150
|-11.64%
|60 يوم
|$ -0.0053524011
|-17.14%
|90 يوم
|$ -0.01546777740830871
|-33.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Games Guild: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.69%
-1.61%
-28.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GGG إلى AUD
A$0.0496277637
|1 GGG إلى GBP
￡0.0246578197
|1 GGG إلى EUR
€0.0296518085
|1 GGG إلى USD
$0.03121243
|1 GGG إلى MYR
RM0.140455935
|1 GGG إلى TRY
₺1.0983654117
|1 GGG إلى JPY
¥4.8838089221
|1 GGG إلى RUB
₽3.208637804
|1 GGG إلى INR
₹2.6511838042
|1 GGG إلى IDR
Rp503.4262198429
|1 GGG إلى PHP
₱1.8365393812
|1 GGG إلى EGP
￡E.1.5884005627
|1 GGG إلى BRL
R$0.1897715744
|1 GGG إلى CAD
C$0.0446337749
|1 GGG إلى BDT
৳3.7145912943
|1 GGG إلى NGN
₦48.3162173914
|1 GGG إلى UAH
₴1.3037432011
|1 GGG إلى VES
Bs1.59183393
|1 GGG إلى PKR
Rs8.6530219689
|1 GGG إلى KZT
₸16.3244130143
|1 GGG إلى THB
฿1.067465106
|1 GGG إلى TWD
NT$1.0184615909
|1 GGG إلى CHF
Fr0.0277790627
|1 GGG إلى HKD
HK$0.2425205811
|1 GGG إلى MAD
.د.م0.3127485486