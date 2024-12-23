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سعر Good Games Guild (GGG) المباشر لليوم هو USD 0.03121243 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M . يتم تحديث سعر GGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Good Games Guild الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.77K - تغيير سعر Good Games Guild خلال اليوم هو -1.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.00M

أداء سعر Good Games Guild (GGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Good Games Guild مقابل USD هو $ -0.00051383190966428 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Games Guild مقابل USD هو $ -0.0036351150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Games Guild مقابل USD هو $ -0.0053524011 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Games Guild مقابل USD هو $ -0.01546777740830871 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00051383190966428 -1.61% 30 يوم $ -0.0036351150 -11.64% 60 يوم $ -0.0053524011 -17.14% 90 يوم $ -0.01546777740830871 -33.13%

تحليل سعر Good Games Guild (GGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Games Guild: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03034589$ 0.03034589 $ 0.03034589 24 ساعة مرتفع $ 0.03270218$ 0.03270218 $ 0.03270218 عالية طوال الوقت $ 16.86$ 16.86 $ 16.86 تغير السعر (1 ساعة) +0.69% تغير السعر (1يوم) -1.61% تغير السعر (7 أيام) -28.09%

معلومات سوق Good Games Guild (GGG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: