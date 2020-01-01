توكنوميكس Good Games Guild (GGG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Good Games Guild (GGG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Good Games Guild (GGG) Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. الموقع الرسمي: https://goodgamesguild.com/ اشتر GGG الآن!

توكنوميكس Good Games Guild (GGG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Good Games Guild (GGG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 112.20K $ 112.20K $ 112.20K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 280.50K $ 280.50K $ 280.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 16.86 $ 16.86 $ 16.86 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00180044 $ 0.00180044 $ 0.00180044 السعر الحالي: $ 0.00280412 $ 0.00280412 $ 0.00280412 معرفة المزيد عن سعر Good Games Guild (GGG)

توكنوميكس Good Games Guild (GGG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Good Games Guild (GGG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GGG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GGG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GGG، استكشف السعر المباشر لتوكن GGG!

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