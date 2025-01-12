سعر Glaze (GLAZE)
سعر Glaze (GLAZE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.25K. يتم تحديث سعر GLAZE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glaze الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.84
- تغيير سعر Glaze خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 846.18M
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خلال اليوم، كان سعر Glaze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glaze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glaze مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glaze مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-5.69%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glaze: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.02%
-18.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!
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