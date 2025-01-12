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سعر Glaze (GLAZE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.25K . يتم تحديث سعر GLAZE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Glaze الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.84 - تغيير سعر Glaze خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 846.18M

أداء سعر Glaze (GLAZE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Glaze مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Glaze مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Glaze مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Glaze مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ 0 -5.69% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Glaze (GLAZE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Glaze: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -18.70%

معلومات سوق Glaze (GLAZE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: