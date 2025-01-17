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سعر gAInzy ($GNZ) المباشر لليوم هو USD 0.01524456 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.58M . يتم تحديث سعر $GNZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق gAInzy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.23M - تغيير سعر gAInzy خلال اليوم هو -18.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.81M

أداء سعر gAInzy ($GNZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر gAInzy مقابل USD هو $ -0.00356150884188202 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر gAInzy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر gAInzy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر gAInzy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00356150884188202 -18.93% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر gAInzy ($GNZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر gAInzy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01503615$ 0.01503615 $ 0.01503615 24 ساعة مرتفع $ 0.02231297$ 0.02231297 $ 0.02231297 عالية طوال الوقت $ 0.02999962$ 0.02999962 $ 0.02999962 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -18.93% تغير السعر (7 أيام) -35.89%

معلومات سوق gAInzy ($GNZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: