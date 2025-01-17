سعر gAInzy ($GNZ)
سعر gAInzy ($GNZ) المباشر لليوم هو USD 0.01524456. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.58M. يتم تحديث سعر $GNZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق gAInzy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.23M
- تغيير سعر gAInzy خلال اليوم هو -18.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.81M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $GNZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $GNZ.
خلال اليوم، كان سعر gAInzy مقابل USD هو $ -0.00356150884188202 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر gAInzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر gAInzy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر gAInzy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00356150884188202
|-18.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر gAInzy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-18.93%
-35.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $GNZ إلى AUD
A$0.0245437416
|1 $GNZ إلى GBP
￡0.0123480936
|1 $GNZ إلى EUR
€0.0147872232
|1 $GNZ إلى USD
$0.01524456
|1 $GNZ إلى MYR
RM0.06860052
|1 $GNZ إلى TRY
₺0.5416392168
|1 $GNZ إلى JPY
¥2.3693095152
|1 $GNZ إلى RUB
₽1.5796413072
|1 $GNZ إلى INR
₹1.3195691136
|1 $GNZ إلى IDR
Rp249.9107796864
|1 $GNZ إلى PHP
₱0.8930263248
|1 $GNZ إلى EGP
￡E.0.768325824
|1 $GNZ إلى BRL
R$0.0920771424
|1 $GNZ إلى CAD
C$0.0217997208
|1 $GNZ إلى BDT
৳1.8534336048
|1 $GNZ إلى NGN
₦23.708339712
|1 $GNZ إلى UAH
₴0.6430155408
|1 $GNZ إلى VES
Bs0.82320624
|1 $GNZ إلى PKR
Rs4.2523175664
|1 $GNZ إلى KZT
₸8.08723908
|1 $GNZ إلى THB
฿0.5248702008
|1 $GNZ إلى TWD
NT$0.5016984696
|1 $GNZ إلى CHF
Fr0.0138725496
|1 $GNZ إلى HKD
HK$0.1186026768
|1 $GNZ إلى MAD
.د.م0.1533602736