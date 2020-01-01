توكنوميكس gAInzy ($GNZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول gAInzy ($GNZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات gAInzy ($GNZ) gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly. الموقع الرسمي: https://linktr.ee/gainzdotxyz اشتر $GNZ الآن!

توكنوميكس gAInzy ($GNZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار gAInzy ($GNZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.05K $ 19.05K $ 19.05K إجمالي العرض: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M العرض المتداول: $ 899.79M $ 899.79M $ 899.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.17K $ 21.17K $ 21.17K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02999962 $ 0.02999962 $ 0.02999962 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001724 $ 0.00001724 $ 0.00001724 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر gAInzy ($GNZ)

توكنوميكس gAInzy ($GNZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس gAInzy ($GNZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $GNZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $GNZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $GNZ، استكشف السعر المباشر لتوكن $GNZ!

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