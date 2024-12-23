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سعر Frox (FROX) المباشر لليوم هو USD 0.01479615 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.80M . يتم تحديث سعر FROX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38M - تغيير سعر Frox خلال اليوم هو -2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Frox (FROX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frox مقابل USD هو $ -0.00038891087074501 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frox مقابل USD هو $ -0.0054734643 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frox مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00038891087074501 -2.56% 30 يوم $ -0.0054734643 -36.99% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frox (FROX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01457913$ 0.01457913 $ 0.01457913 24 ساعة مرتفع $ 0.01577467$ 0.01577467 $ 0.01577467 عالية طوال الوقت $ 0.03039739$ 0.03039739 $ 0.03039739 تغير السعر (1 ساعة) +0.80% تغير السعر (1يوم) -2.56% تغير السعر (7 أيام) -10.29%

معلومات سوق Frox (FROX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: