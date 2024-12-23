سعر Frox (FROX)
سعر Frox (FROX) المباشر لليوم هو USD 0.01479615. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.80M. يتم تحديث سعر FROX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38M
- تغيير سعر Frox خلال اليوم هو -2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Frox مقابل USD هو $ -0.00038891087074501 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frox مقابل USD هو $ -0.0054734643 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00038891087074501
|-2.56%
|30 يوم
|$ -0.0054734643
|-36.99%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
-2.56%
-10.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future.
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