سعر Don PepeX (PEPEX)
سعر Don PepeX (PEPEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.46K. يتم تحديث سعر PEPEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Don PepeX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Don PepeX خلال اليوم هو -10.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 540.35M
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خلال اليوم، كان سعر Don PepeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Don PepeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Don PepeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Don PepeX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Don PepeX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.20%
-10.05%
-18.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance.
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