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سعر Don PepeX (PEPEX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 95.46K . يتم تحديث سعر PEPEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Don PepeX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Don PepeX خلال اليوم هو -10.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 540.35M

أداء سعر Don PepeX (PEPEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Don PepeX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Don PepeX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Don PepeX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Don PepeX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Don PepeX (PEPEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Don PepeX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.20% تغير السعر (1يوم) -10.05% تغير السعر (7 أيام) -18.83%

معلومات سوق Don PepeX (PEPEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: