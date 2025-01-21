سعر DogeZilla (ZILLA)
سعر DogeZilla (ZILLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZILLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogeZilla الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.62
- تغيير سعر DogeZilla خلال اليوم هو -9.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DogeZilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeZilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeZilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeZilla مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.87%
|30 يوم
|$ 0
|+20.18%
|60 يوم
|$ 0
|+51.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeZilla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-9.87%
+16.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DogeZilla is focused on providing the crypto world with Next-generation Web 3.0 DeFi Wallet and Multichain Swap. It is also the most fierce creature in crypto space and also the king of memecoins. DogeZilla is for the people of the world, rich or poor.
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