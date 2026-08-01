سعر deployer اليوم

السعر المباشر لمشروع deployer (DEPLOYER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEPLOYER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DEPLOYER.

يحتل deployer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,932.72، مع عرض متداول قدره 502.74M DEPLOYER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEPLOYER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEPLOYER بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-14.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق deployer (DEPLOYER)

القيمة السوقية $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K إمداد دورة التداول 502.74M 502.74M 502.74M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ deployer هي $ 11.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEPLOYER يبلغ 502.74M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.74K.