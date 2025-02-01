سعر DapyAI ($DAPY)
سعر DapyAI ($DAPY) المباشر لليوم هو USD 0.00220019. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.20M. يتم تحديث سعر $DAPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DapyAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.28K
- تغيير سعر DapyAI خلال اليوم هو +14.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر DapyAI مقابل USD هو $ +0.00027719 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DapyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DapyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DapyAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00027719
|+14.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DapyAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.28%
+14.41%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DapyAI is a cutting-edge, interactive AI bot on the Sui blockchain, created by DoubleUp, Sui's premier casino. It redefines online gambling by allowing users to send tokens directly to Dapy’s wallet, where the bot flips a coin and transparently posts the results on X. Beyond simple gameplay, DapyAI powers a prediction market on DoubleUp, offering a dynamic and engaging platform for wagering and community interaction.
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