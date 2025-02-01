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سعر DapyAI ($DAPY) المباشر لليوم هو USD 0.00220019 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.20M . يتم تحديث سعر $DAPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DapyAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.28K - تغيير سعر DapyAI خلال اليوم هو +14.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر DapyAI ($DAPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DapyAI مقابل USD هو $ +0.00027719 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DapyAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DapyAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DapyAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00027719 +14.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DapyAI ($DAPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DapyAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.001923$ 0.001923 $ 0.001923 24 ساعة مرتفع $ 0.00245948$ 0.00245948 $ 0.00245948 عالية طوال الوقت $ 0.00245948$ 0.00245948 $ 0.00245948 تغير السعر (1 ساعة) -1.28% تغير السعر (1يوم) +14.41% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DapyAI ($DAPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: