احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CUR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CUR.

سعر Curiso (CUR) المباشر لليوم هو USD 0.00190821 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.90M . يتم تحديث سعر CUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Curiso الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.54M - تغيير سعر Curiso خلال اليوم هو -57.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Curiso (CUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Curiso مقابل USD هو $ -0.002571680112613705 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Curiso مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Curiso مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Curiso مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002571680112613705 -57.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Curiso (CUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Curiso: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00091059$ 0.00091059 $ 0.00091059 24 ساعة مرتفع $ 0.005363$ 0.005363 $ 0.005363 عالية طوال الوقت $ 0.005363$ 0.005363 $ 0.005363 تغير السعر (1 ساعة) -10.30% تغير السعر (1يوم) -57.40% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Curiso (CUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: