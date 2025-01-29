سعر Curiso (CUR)
سعر Curiso (CUR) المباشر لليوم هو USD 0.00190821. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.90M. يتم تحديث سعر CUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Curiso الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.54M
- تغيير سعر Curiso خلال اليوم هو -57.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CUR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CUR.
خلال اليوم، كان سعر Curiso مقابل USD هو $ -0.002571680112613705 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Curiso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Curiso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Curiso مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002571680112613705
|-57.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Curiso: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.30%
-57.40%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
INFINITE CANVAS FOR YOUR THOUGHTS. Connect nodes and AI services to explore ideas in depth. Unlock richer, more accurate AI interactions with advanced guidance capabilities. Curiso allows you use any remote or local AI provider to share context and documents across the latest state of the art AI models. Avoid having to use multiple platforms and explore your thoughts in one seamless infinite canvas.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CUR إلى AUD
A$0.003053136
|1 CUR إلى GBP
￡0.001526568
|1 CUR إلى EUR
€0.0018127995
|1 CUR إلى USD
$0.00190821
|1 CUR إلى MYR
RM0.0083770419
|1 CUR إلى TRY
₺0.0682375896
|1 CUR إلى JPY
¥0.2962496025
|1 CUR إلى RUB
₽0.1869854979
|1 CUR إلى INR
₹0.1652128218
|1 CUR إلى IDR
Rp30.7775763363
|1 CUR إلى PHP
₱0.1114967103
|1 CUR إلى EGP
￡E.0.0958303062
|1 CUR إلى BRL
R$0.0111630285
|1 CUR إلى CAD
C$0.0027287403
|1 CUR إلى BDT
৳0.231656694
|1 CUR إلى NGN
₦2.9630494059
|1 CUR إلى UAH
₴0.0801829842
|1 CUR إلى VES
Bs0.10876797
|1 CUR إلى PKR
Rs0.5316654702
|1 CUR إلى KZT
₸0.9851324946
|1 CUR إلى THB
฿0.064306677
|1 CUR إلى TWD
NT$0.0626465343
|1 CUR إلى CHF
Fr0.001717389
|1 CUR إلى HKD
HK$0.0148458738
|1 CUR إلى MAD
.د.م0.0190821