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سعر CraftCoin (CRC) المباشر لليوم هو USD 0.234823 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.09K . يتم تحديث سعر CRC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CraftCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K - تغيير سعر CraftCoin خلال اليوم هو +5.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 677.47K

أداء سعر CraftCoin (CRC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CraftCoin مقابل USD هو $ +0.01230158 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CraftCoin مقابل USD هو $ -0.2142611232 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CraftCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CraftCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01230158 +5.53% 30 يوم $ -0.2142611232 -91.24% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CraftCoin (CRC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CraftCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.215267$ 0.215267 $ 0.215267 24 ساعة مرتفع $ 0.265106$ 0.265106 $ 0.265106 عالية طوال الوقت $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +5.53% تغير السعر (7 أيام) -61.03%

معلومات سوق CraftCoin (CRC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: