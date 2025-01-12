سعر CraftCoin (CRC)
سعر CraftCoin (CRC) المباشر لليوم هو USD 0.234823. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.09K. يتم تحديث سعر CRC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CraftCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر CraftCoin خلال اليوم هو +5.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 677.47K
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خلال اليوم، كان سعر CraftCoin مقابل USD هو $ +0.01230158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CraftCoin مقابل USD هو $ -0.2142611232 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CraftCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CraftCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01230158
|+5.53%
|30 يوم
|$ -0.2142611232
|-91.24%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CraftCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+5.53%
-61.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.
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