توكنوميكس CraftCoin (CRC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CraftCoin (CRC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CraftCoin (CRC) CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024. الموقع الرسمي: https://craftcoin.info/ اشتر CRC الآن!

توكنوميكس CraftCoin (CRC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CraftCoin (CRC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 36.31K $ 36.31K $ 36.31K إجمالي العرض: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K العرض المتداول: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.31K $ 36.31K $ 36.31K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 السعر الحالي: $ 0.04128771 $ 0.04128771 $ 0.04128771 معرفة المزيد عن سعر CraftCoin (CRC)

توكنوميكس CraftCoin (CRC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CraftCoin (CRC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRC، استكشف السعر المباشر لتوكن CRC!

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