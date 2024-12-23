سعر Crabada (CRA)
سعر Crabada (CRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 262.51K. يتم تحديث سعر CRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crabada الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.02
- تغيير سعر Crabada خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 355.98M
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خلال اليوم، كان سعر Crabada مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crabada مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crabada مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crabada مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+3.26%
|60 يوم
|$ 0
|+38.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crabada: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-25.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crabada is an exciting play-and-earn NFT game based in a world filled with fierce fighting Hermit-Crabs called Crabada (the NFTs). Read the complete guide to playing Crabada. CRA is a governance token which is rewarded via staking and playing the game during the incentive period.
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