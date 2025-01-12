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سعر conviction (CONVICTION) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.88K . يتم تحديث سعر CONVICTION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق conviction الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 766.93 - تغيير سعر conviction خلال اليوم هو -1.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M

أداء سعر conviction (CONVICTION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر conviction مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر conviction مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر conviction مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر conviction مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.47% 30 يوم $ 0 -49.66% 60 يوم $ 0 -75.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر conviction (CONVICTION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر conviction: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00103947$ 0.00103947 $ 0.00103947 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -1.47% تغير السعر (7 أيام) -27.62%

معلومات سوق conviction (CONVICTION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: