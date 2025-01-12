سعر conviction (CONVICTION)
سعر conviction (CONVICTION) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.88K. يتم تحديث سعر CONVICTION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق conviction الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 766.93
- تغيير سعر conviction خلال اليوم هو -1.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CONVICTION مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CONVICTION.
خلال اليوم، كان سعر conviction مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر conviction مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر conviction مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر conviction مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.47%
|30 يوم
|$ 0
|-49.66%
|60 يوم
|$ 0
|-75.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر conviction: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-1.47%
-27.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
high conviction. have conviction. bet on conviction. develop conviction. believe in your conviction. study conviction. You chase Trends. We set Trends. We are not the same. Study $CONVICTION
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CONVICTION إلى AUD
A$--
|1 CONVICTION إلى GBP
￡--
|1 CONVICTION إلى EUR
€--
|1 CONVICTION إلى USD
$--
|1 CONVICTION إلى MYR
RM--
|1 CONVICTION إلى TRY
₺--
|1 CONVICTION إلى JPY
¥--
|1 CONVICTION إلى RUB
₽--
|1 CONVICTION إلى INR
₹--
|1 CONVICTION إلى IDR
Rp--
|1 CONVICTION إلى PHP
₱--
|1 CONVICTION إلى EGP
￡E.--
|1 CONVICTION إلى BRL
R$--
|1 CONVICTION إلى CAD
C$--
|1 CONVICTION إلى BDT
৳--
|1 CONVICTION إلى NGN
₦--
|1 CONVICTION إلى UAH
₴--
|1 CONVICTION إلى VES
Bs--
|1 CONVICTION إلى PKR
Rs--
|1 CONVICTION إلى KZT
₸--
|1 CONVICTION إلى THB
฿--
|1 CONVICTION إلى TWD
NT$--
|1 CONVICTION إلى CHF
Fr--
|1 CONVICTION إلى HKD
HK$--
|1 CONVICTION إلى MAD
.د.م--