احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COG/ACC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COG/ACC.

سعر Cognitive Accelerationism (COG/ACC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 429.48K . يتم تحديث سعر COG/ACC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cognitive Accelerationism الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.99K - تغيير سعر Cognitive Accelerationism خلال اليوم هو -16.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر Cognitive Accelerationism (COG/ACC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cognitive Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cognitive Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cognitive Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cognitive Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.41% 30 يوم $ 0 -53.26% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cognitive Accelerationism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00128603$ 0.00128603 $ 0.00128603 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) -16.41% تغير السعر (7 أيام) -28.39%

معلومات سوق Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: