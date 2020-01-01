توكنوميكس Cognitive Accelerationism (COG/ACC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cognitive Accelerationism (COG/ACC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cognitive Accelerationism (COG/ACC) It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles. الموقع الرسمي: https://cogaccsol.com/ اشتر COG/ACC الآن!

توكنوميكس Cognitive Accelerationism (COG/ACC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cognitive Accelerationism (COG/ACC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.93K $ 22.93K $ 22.93K إجمالي العرض: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M العرض المتداول: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.93K $ 22.93K $ 22.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00128603 $ 0.00128603 $ 0.00128603 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

توكنوميكس Cognitive Accelerationism (COG/ACC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cognitive Accelerationism (COG/ACC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COG/ACC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COG/ACC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COG/ACC، استكشف السعر المباشر لتوكن COG/ACC!

توقعات سعر COG/ACC هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه COG/ACC؟ تجمع صفحة توقعات أسعار COG/ACC الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر COG/ACC الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!