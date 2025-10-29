معلومات سعر Cofinex (CNX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.179789 24 ساعة مرتفع $ 0.249975 عالية طوال الوقت $ 0.500327 أدنى سعر $ 0.04504196 تغير السعر (1 ساعة) +32.16% تغير السعر (1يوم) +32.52% تغير السعر (7 أيام) +26.05%

سعر Cofinex (CNX) في الوقت الحقيقي هو $0.249732. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CNX بين أدنى سعر $ 0.179789 وأعلى سعر $ 0.249975، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCNX على الإطلاق هو $ 0.500327، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.04504196.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CNX +32.16% على مدار الساعة الماضية، +32.52% على مدار 24 ساعة، و +26.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cofinex (CNX)

القيمة السوقية $ 16.25M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.99M إمداد دورة التداول 65.00M إجمالي العرض 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cofinex هي $ 16.25M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CNX يبلغ 65.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.99M.