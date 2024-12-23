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سعر CitaDAO (KNIGHT) المباشر لليوم هو USD 0.00139028 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.02M . يتم تحديث سعر KNIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CitaDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.78 - تغيير سعر CitaDAO خلال اليوم هو +1.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.46B

أداء سعر CitaDAO (KNIGHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CitaDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CitaDAO مقابل USD هو $ +0.0000893976 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CitaDAO مقابل USD هو $ +0.0000561364 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CitaDAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.64% 30 يوم $ +0.0000893976 +6.43% 60 يوم $ +0.0000561364 +4.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CitaDAO (KNIGHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CitaDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00135353$ 0.00135353 $ 0.00135353 24 ساعة مرتفع $ 0.00139603$ 0.00139603 $ 0.00139603 عالية طوال الوقت $ 0.07789$ 0.07789 $ 0.07789 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.64% تغير السعر (7 أيام) +6.24%

معلومات سوق CitaDAO (KNIGHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: