سعر CitaDAO (KNIGHT)
سعر CitaDAO (KNIGHT) المباشر لليوم هو USD 0.00139028. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.02M. يتم تحديث سعر KNIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CitaDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.78
- تغيير سعر CitaDAO خلال اليوم هو +1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.46B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KNIGHT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KNIGHT.
خلال اليوم، كان سعر CitaDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CitaDAO مقابل USD هو $ +0.0000893976 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CitaDAO مقابل USD هو $ +0.0000561364 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CitaDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.64%
|30 يوم
|$ +0.0000893976
|+6.43%
|60 يوم
|$ +0.0000561364
|+4.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CitaDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.64%
+6.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KNIGHT إلى AUD
A$0.0022105452
|1 KNIGHT إلى GBP
￡0.0010983212
|1 KNIGHT إلى EUR
€0.001320766
|1 KNIGHT إلى USD
$0.00139028
|1 KNIGHT إلى MYR
RM0.00625626
|1 KNIGHT إلى TRY
₺0.0489100504
|1 KNIGHT إلى JPY
¥0.2175649172
|1 KNIGHT إلى RUB
₽0.1427400476
|1 KNIGHT إلى INR
₹0.1180903832
|1 KNIGHT إلى IDR
Rp22.4238678284
|1 KNIGHT إلى PHP
₱0.0818040752
|1 KNIGHT إلى EGP
￡E.0.0706540296
|1 KNIGHT إلى BRL
R$0.0084529024
|1 KNIGHT إلى CAD
C$0.0019881004
|1 KNIGHT إلى BDT
৳0.1654572228
|1 KNIGHT إلى NGN
₦2.1521256344
|1 KNIGHT إلى UAH
₴0.0580719956
|1 KNIGHT إلى VES
Bs0.07090428
|1 KNIGHT إلى PKR
Rs0.3854273244
|1 KNIGHT إلى KZT
₸0.7271303428
|1 KNIGHT إلى THB
฿0.047478062
|1 KNIGHT إلى TWD
NT$0.0453648364
|1 KNIGHT إلى CHF
Fr0.0012373492
|1 KNIGHT إلى HKD
HK$0.0108024756
|1 KNIGHT إلى MAD
.د.م0.0139306056