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سعر ChainNet (CNET) المباشر لليوم هو USD 0.01627102 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M . يتم تحديث سعر CNET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ChainNet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.55K - تغيير سعر ChainNet خلال اليوم هو +17.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر ChainNet (CNET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ChainNet مقابل USD هو $ +0.00241631 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ChainNet مقابل USD هو $ +0.0322225780 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ChainNet مقابل USD هو $ +0.0068404116 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ChainNet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00241631 +17.44% 30 يوم $ +0.0322225780 +198.04% 60 يوم $ +0.0068404116 +42.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ChainNet (CNET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ChainNet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01380734$ 0.01380734 $ 0.01380734 24 ساعة مرتفع $ 0.01976158$ 0.01976158 $ 0.01976158 عالية طوال الوقت $ 0.02663557$ 0.02663557 $ 0.02663557 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +17.44% تغير السعر (7 أيام) +16.50%

معلومات سوق ChainNet (CNET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: