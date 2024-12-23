سعر ChainNet (CNET)
سعر ChainNet (CNET) المباشر لليوم هو USD 0.01627102. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M. يتم تحديث سعر CNET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ChainNet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.55K
- تغيير سعر ChainNet خلال اليوم هو +17.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر ChainNet مقابل USD هو $ +0.00241631 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ChainNet مقابل USD هو $ +0.0322225780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ChainNet مقابل USD هو $ +0.0068404116 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ChainNet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00241631
|+17.44%
|30 يوم
|$ +0.0322225780
|+198.04%
|60 يوم
|$ +0.0068404116
|+42.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ChainNet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+17.44%
+16.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features1. Decentralized Web Hosting With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy.
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