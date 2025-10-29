معلومات سعر Stacy Staked XTZ (STXTZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.635439 24 ساعة مرتفع $ 0.638246 عالية طوال الوقت $ 1.06 أدنى سعر $ 0.464512 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) +3.06%

سعر Stacy Staked XTZ (STXTZ) في الوقت الحقيقي هو $0.635856. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STXTZ بين أدنى سعر $ 0.635439 وأعلى سعر $ 0.638246، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTXTZ على الإطلاق هو $ 1.06، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.464512.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STXTZ -- على مدار الساعة الماضية، -0.37% على مدار 24 ساعة، و +3.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stacy Staked XTZ (STXTZ)

القيمة السوقية $ 5.50M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.50M إمداد دورة التداول 8.65M إجمالي العرض 8,645,505.506058

القيمة السوقية الحالية لـ Stacy Staked XTZ هي $ 5.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STXTZ يبلغ 8.65M، مع إجمالي عرض 8645505.506058. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.50M.