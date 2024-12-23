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سعر VNX EURO (VEUR) المباشر لليوم هو USD 1.043 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.77M . يتم تحديث سعر VEUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VNX EURO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.61K - تغيير سعر VNX EURO خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.61M

أداء سعر VNX EURO (VEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VNX EURO مقابل USD هو $ +0.00080714 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VNX EURO مقابل USD هو $ -0.0017700753 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VNX EURO مقابل USD هو $ -0.0348041799 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VNX EURO مقابل USD هو $ -0.0702463906317982 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00080714 +0.08% 30 يوم $ -0.0017700753 -0.16% 60 يوم $ -0.0348041799 -3.33% 90 يوم $ -0.0702463906317982 -6.31%

تحليل سعر VNX EURO (VEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VNX EURO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 24 ساعة مرتفع $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.62%

معلومات سوق VNX EURO (VEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: