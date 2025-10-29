معلومات سعر Cap USD (CUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.994326 $ 0.994326 $ 0.994326 24 ساعة منخفض $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.994326$ 0.994326 $ 0.994326 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 أدنى سعر $ 0.947752$ 0.947752 $ 0.947752 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

سعر Cap USD (CUSD) في الوقت الحقيقي هو $1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CUSD بين أدنى سعر $ 0.994326 وأعلى سعر $ 1.005، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCUSD على الإطلاق هو $ 1.17، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.947752.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CUSD -0.04% على مدار الساعة الماضية، -0.18% على مدار 24 ساعة، و -0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cap USD (CUSD)

القيمة السوقية $ 288.36M$ 288.36M $ 288.36M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 288.36M$ 288.36M $ 288.36M إمداد دورة التداول 288.39M 288.39M 288.39M إجمالي العرض 288,392,552.735477 288,392,552.735477 288,392,552.735477

القيمة السوقية الحالية لـ Cap USD هي $ 288.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CUSD يبلغ 288.39M، مع إجمالي عرض 288392552.735477. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 288.36M.