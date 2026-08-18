سعر Wrapped iTRY اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped iTRY (WITRY) اليوم هو $ 0.02377586، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WITRY الحالي إلى USD هو $ 0.02377586 لكل WITRY.

يحتل Wrapped iTRY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,758,553، مع عرض متداول قدره 368.38M WITRY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WITRY بين $ 0.02377187 (أدنى) و$ 0.02378623 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02383935، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01226095.

على المدى القصير، تحرك WITRY بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Wrapped iTRY (WITRY)

القيمة السوقية $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M إمداد دورة التداول 368.38M 368.38M 368.38M إجمالي العرض 368,380,156.8848967 368,380,156.8848967 368,380,156.8848967

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped iTRY هي $ 8.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ WITRY يبلغ 368.38M، مع إجمالي عرض 368380156.8848967. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.76M.