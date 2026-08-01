سعر Duck Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Duck Token (DUCK) اليوم هو $ 0,03242293، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUCK الحالي إلى USD هو $ 0,03242293 لكل DUCK.

يحتل Duck Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32.423، مع عرض متداول قدره 1000,00K DUCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUCK بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,112937، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,02211247.

على المدى القصير، تحرك DUCK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0,10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1,11.

معلومات سوق Duck Token (DUCK)

القيمة السوقية $ 32,42K$ 32,42K $ 32,42K الحجم (24 ساعة) $ 1,11$ 1,11 $ 1,11 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32,42K$ 32,42K $ 32,42K إمداد دورة التداول 1000,00K 1000,00K 1000,00K إجمالي العرض 999.998,0 999.998,0 999.998,0

القيمة السوقية الحالية لـ Duck Token هي $ 32,42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1,11. العرض المتداول لـ DUCK يبلغ 1000,00K، مع إجمالي عرض 999998.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32,42K.