سعر Fluffey اليوم

السعر المباشر لمشروع Fluffey (FLUFFEY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLUFFEY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FLUFFEY.

يحتل Fluffey حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,102، مع عرض متداول قدره 1.00B FLUFFEY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLUFFEY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FLUFFEY بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-4.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Fluffey (FLUFFEY)

القيمة السوقية $ 34.10K$ 34.10K $ 34.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.10K$ 34.10K $ 34.10K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fluffey هي $ 34.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLUFFEY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.10K.