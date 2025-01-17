احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $BIRDFLU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $BIRDFLU.

سعر BIRDFLU ($BIRDFLU) المباشر لليوم هو USD 0.00150741 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M . يتم تحديث سعر $BIRDFLU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BIRDFLU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.03K - تغيير سعر BIRDFLU خلال اليوم هو -2.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M

أداء سعر BIRDFLU ($BIRDFLU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BIRDFLU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BIRDFLU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BIRDFLU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BIRDFLU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BIRDFLU ($BIRDFLU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BIRDFLU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00149121$ 0.00149121 $ 0.00149121 24 ساعة مرتفع $ 0.00171834$ 0.00171834 $ 0.00171834 عالية طوال الوقت $ 0.0029822$ 0.0029822 $ 0.0029822 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -2.05% تغير السعر (7 أيام) -8.01%

معلومات سوق BIRDFLU ($BIRDFLU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: