سعر BIRDFLU ($BIRDFLU)
سعر BIRDFLU ($BIRDFLU) المباشر لليوم هو USD 0.00150741. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M. يتم تحديث سعر $BIRDFLU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIRDFLU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.03K
- تغيير سعر BIRDFLU خلال اليوم هو -2.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $BIRDFLU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $BIRDFLU.
خلال اليوم، كان سعر BIRDFLU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIRDFLU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIRDFLU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIRDFLU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIRDFLU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-2.05%
-8.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $BIRDFLU إلى AUD
A$0.0024269301
|1 $BIRDFLU إلى GBP
￡0.0012210021
|1 $BIRDFLU إلى EUR
€0.0014621877
|1 $BIRDFLU إلى USD
$0.00150741
|1 $BIRDFLU إلى MYR
RM0.006783345
|1 $BIRDFLU إلى TRY
₺0.0535582773
|1 $BIRDFLU إلى JPY
¥0.2342816622
|1 $BIRDFLU إلى RUB
₽0.1561978242
|1 $BIRDFLU إلى INR
₹0.1305115578
|1 $BIRDFLU إلى IDR
Rp24.7116353904
|1 $BIRDFLU إلى PHP
₱0.0882890037
|1 $BIRDFLU إلى EGP
￡E.0.075973464
|1 $BIRDFLU إلى BRL
R$0.0091047564
|1 $BIRDFLU إلى CAD
C$0.0021706704
|1 $BIRDFLU إلى BDT
৳0.1832709078
|1 $BIRDFLU إلى NGN
₦2.344324032
|1 $BIRDFLU إلى UAH
₴0.0635825538
|1 $BIRDFLU إلى VES
Bs0.08140014
|1 $BIRDFLU إلى PKR
Rs0.4204769454
|1 $BIRDFLU إلى KZT
₸0.799681005
|1 $BIRDFLU إلى THB
฿0.0519152004
|1 $BIRDFLU إلى TWD
NT$0.0496088631
|1 $BIRDFLU إلى CHF
Fr0.0013717431
|1 $BIRDFLU إلى HKD
HK$0.0117276498
|1 $BIRDFLU إلى MAD
.د.م0.0151645446