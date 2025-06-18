سعر Birdei (BIRDEI)
سعر Birdei (BIRDEI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 674.70K. يتم تحديث سعر BIRDEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Birdei الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Birdei خلال اليوم هو -9.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Birdei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Birdei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Birdei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Birdei مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Birdei: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.84%
-9.19%
-60.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PeiPei’s Baby Mama. Hood Queen of the Blockchain Birdei is PeiPei’s baby mama hood queen. She’s a bold, unapologetic character born from internet culture and crypto chaos. Birdei represents strong female energy, street smarts, and bag-chasing vibes. This isn’t just another bird coin — it’s the matriarch of meme season, building a loyal flock in Web3. Ain't waiting on nobody. Independent to the core, stacking her own bag on these blockchain streets. Got that sharp mind, making shrewd moves & setting boundaries. Fierce, calculating, and drama-free. She runs her own empire. Don't get it twisted.
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