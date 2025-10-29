سعر Base Velocimeter المباشر اليوم هو 0.00369729 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BVM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BVM بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Base Velocimeter المباشر اليوم هو 0.00369729 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BVM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BVM بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Base Velocimeter (BVM)

السعر المباشر لـ 1 BVM إلى USD:

$0.00369729
$0.00369729
-2.70%1D
مخطط أسعار Base Velocimeter (BVM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:06:32 (UTC+8)

معلومات سعر Base Velocimeter (BVM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00364846
$ 0.00364846
24 ساعة منخفض
$ 0.0038598
$ 0.0038598
24 ساعة مرتفع

$ 0.00364846
$ 0.00364846

$ 0.0038598
$ 0.0038598

$ 0.787331
$ 0.787331

$ 0.00138317
$ 0.00138317

+0.50%

-2.79%

+15.47%

+15.47%

سعر Base Velocimeter (BVM) في الوقت الحقيقي هو $0.00369729. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BVM بين أدنى سعر $ 0.00364846 وأعلى سعر $ 0.0038598، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBVM على الإطلاق هو $ 0.787331، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00138317.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BVM +0.50% على مدار الساعة الماضية، -2.79% على مدار 24 ساعة، و +15.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Base Velocimeter (BVM)

$ 21.37K
$ 21.37K

--
----

$ 55.64K
$ 55.64K

5.78M
5.78M

15,047,424.5246769
15,047,424.5246769

القيمة السوقية الحالية لـ Base Velocimeter هي $ 21.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BVM يبلغ 5.78M، مع إجمالي عرض 15047424.5246769. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.64K.

سجل سعر Base Velocimeter (BVM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Base Velocimeter مقابل USD هو $ -0.000106233331980599 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Velocimeter مقابل USD هو $ -0.0015113685 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Velocimeter مقابل USD هو $ +0.0036401494 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Velocimeter مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000106233331980599-2.79%
30 يوم$ -0.0015113685-40.87%
60 يوم$ +0.0036401494+98.45%
90 يوم$ 0--

ما هو Base Velocimeter ( BVM )

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

توقعات سعر Base Velocimeter (USD)

كم ستكون قيمة Base Velocimeter (BVM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Base Velocimeter (BVM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Base Velocimeter.

تحقق الآن من توقعات سعر Base Velocimeter!

عملة BVM إلى العملات المحلية

توكنوميكس Base Velocimeter (BVM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Base Velocimeter (BVM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BVM والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Base Velocimeter (BVM)

كم يساوي Base Velocimeter (BVM) اليوم؟
سعر BVM المباشر في USD هو USD 0.00369729، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BVM إلى USD الحالي؟
سعر BVM إلى USD الحالي هو $ 0.00369729. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Base Velocimeter ؟
القيمة السوقية لعملة BVM هي $ 21.37K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BVM؟
العرض المتداول لتوكن BVM هو 5.78M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BVM؟
حقق BVM سعرًا قياسيًا قدره 0.787331 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BVM؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00138317 BVM.
ما هو حجم تداول BVM؟
حجم تداول BVM المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BVM هذا العام؟
قد يرتفع BVM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BVM لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$112,954.17

$3,996.66

$0.04251

$197.07

$3.1365

$3,996.66

$112,954.17

$197.07

$2.6486

$0.19465

$0.00000

$0.0000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.13101

$0.00003710

$2.188

$0.0000000199

$0.000000000000000000000372

