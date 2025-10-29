معلومات سعر Base Velocimeter (BVM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00364846 $ 0.00364846 $ 0.00364846 24 ساعة منخفض $ 0.0038598 $ 0.0038598 $ 0.0038598 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00364846$ 0.00364846 $ 0.00364846 24 ساعة مرتفع $ 0.0038598$ 0.0038598 $ 0.0038598 عالية طوال الوقت $ 0.787331$ 0.787331 $ 0.787331 أدنى سعر $ 0.00138317$ 0.00138317 $ 0.00138317 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -2.79% تغير السعر (7 أيام) +15.47% تغير السعر (7 أيام) +15.47%

سعر Base Velocimeter (BVM) في الوقت الحقيقي هو $0.00369729. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BVM بين أدنى سعر $ 0.00364846 وأعلى سعر $ 0.0038598، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBVM على الإطلاق هو $ 0.787331، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00138317.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BVM +0.50% على مدار الساعة الماضية، -2.79% على مدار 24 ساعة، و +15.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Base Velocimeter (BVM)

القيمة السوقية $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.64K$ 55.64K $ 55.64K إمداد دورة التداول 5.78M 5.78M 5.78M إجمالي العرض 15,047,424.5246769 15,047,424.5246769 15,047,424.5246769

القيمة السوقية الحالية لـ Base Velocimeter هي $ 21.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BVM يبلغ 5.78M، مع إجمالي عرض 15047424.5246769. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.64K.