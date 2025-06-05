سعر Agenius (AGNS)
سعر Agenius (AGNS) المباشر لليوم هو USD 0.00145006. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر AGNS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agenius الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Agenius خلال اليوم هو -24.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 975.00M
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خلال اليوم، كان سعر Agenius مقابل USD هو $ -0.000463927377144109 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agenius مقابل USD هو $ -0.0001115219 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agenius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agenius مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000463927377144109
|-24.23%
|30 يوم
|$ -0.0001115219
|-7.69%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agenius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-24.23%
+12.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Agenius is the first-ever Crypto vibe-coding engine, letting anyone create, scale, and monetize AI agents using just text—no coding required. Whether you want to launch trading bots, analyze on-chain data, track trends, or build meme generators, Agenius makes it simple. Describe your idea in plain English, and the platform turns it into a fully functional crypto AI agent. We are growing, we had only just begun.
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