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سعر Agenius (AGNS) المباشر لليوم هو USD 0.00145006 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر AGNS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agenius الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Agenius خلال اليوم هو -24.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 975.00M

أداء سعر Agenius (AGNS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agenius مقابل USD هو $ -0.000463927377144109 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agenius مقابل USD هو $ -0.0001115219 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agenius مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agenius مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000463927377144109 -24.23% 30 يوم $ -0.0001115219 -7.69% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agenius (AGNS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agenius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00136731$ 0.00136731 $ 0.00136731 24 ساعة مرتفع $ 0.00191405$ 0.00191405 $ 0.00191405 عالية طوال الوقت $ 0.00296248$ 0.00296248 $ 0.00296248 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -24.23% تغير السعر (7 أيام) +12.79%

معلومات سوق Agenius (AGNS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: