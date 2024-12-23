سعر AAG (AAG)
سعر AAG (AAG) المباشر لليوم هو USD 0.0010638. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 584.37K. يتم تحديث سعر AAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AAG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.17
- تغيير سعر AAG خلال اليوم هو -7.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 548.70M
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خلال اليوم، كان سعر AAG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AAG مقابل USD هو $ -0.0004904758 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AAG مقابل USD هو $ +0.0013664759 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AAG مقابل USD هو $ +0.0006938148441652986 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.61%
|30 يوم
|$ -0.0004904758
|-46.10%
|60 يوم
|$ +0.0013664759
|+128.45%
|90 يوم
|$ +0.0006938148441652986
|+187.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-7.61%
+20.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030.
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