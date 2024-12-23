احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AAG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AAG.

سعر AAG (AAG) المباشر لليوم هو USD 0.0010638 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 584.37K . يتم تحديث سعر AAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AAG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.17 - تغيير سعر AAG خلال اليوم هو -7.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 548.70M

أداء سعر AAG (AAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AAG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AAG مقابل USD هو $ -0.0004904758 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AAG مقابل USD هو $ +0.0013664759 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AAG مقابل USD هو $ +0.0006938148441652986 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.61% 30 يوم $ -0.0004904758 -46.10% 60 يوم $ +0.0013664759 +128.45% 90 يوم $ +0.0006938148441652986 +187.53%

تحليل سعر AAG (AAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AAG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00105879$ 0.00105879 $ 0.00105879 24 ساعة مرتفع $ 0.00117403$ 0.00117403 $ 0.00117403 عالية طوال الوقت $ 0.444983$ 0.444983 $ 0.444983 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -7.61% تغير السعر (7 أيام) +20.46%

معلومات سوق AAG (AAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: