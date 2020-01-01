توكنوميكس AAG (AAG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AAG (AAG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AAG (AAG) AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030. الموقع الرسمي: https://aag.ventures/ اشتر AAG الآن!

توكنوميكس AAG (AAG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AAG (AAG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 471.16K $ 471.16K $ 471.16K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 638.47M $ 638.47M $ 638.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 737.96K $ 737.96K $ 737.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.444983 $ 0.444983 $ 0.444983 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00020779 $ 0.00020779 $ 0.00020779 السعر الحالي: $ 0.00073796 $ 0.00073796 $ 0.00073796 معرفة المزيد عن سعر AAG (AAG)

توكنوميكس AAG (AAG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AAG (AAG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AAG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AAG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AAG، استكشف السعر المباشر لتوكن AAG!

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