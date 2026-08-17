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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Horizen، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Horizen، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Horizen (ZEN)

التحليل الفني اليوم لـ Horizen (ZEN)

توفر صفحة Horizen تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ZEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Horizen أدناه.

تغير سعر Horizen (ZEN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$4.006---4.31%-3.87%-33.00%
اعرف المزيد عن سعر Horizen

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Horizen

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Horizen عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
4.0036
4.0033
R2
4.0033
4.0029
R1
4.0026
4.0027
PP
4.0023
4.0023
S1
4.0016
4.0019
S2
4.0013
4.0017
S3
4.0006
4.0013

إشارات السوق الخاصة بـ Horizen

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.36M
$4.30 M
$4.66 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.65 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.59 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.86 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.84 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Horizen

صافي التدفقسعر ZENUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.04 M4.01
2026-08-16-$0.02 M4.02
2026-08-15-$0.01 M4.01
2026-08-14$0.00 M4.01
2026-08-13$0.03 M4.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Horizen

تداول أسواق Horizen (ZEN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Horizen المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZEN
$4.007
$4.007$4.007
-0.19%
15.55K (USDT)
/USDCZEN
$4.006
$4.006$4.006
-0.22%
13.71K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ZEN إلى USD

المبلغ

ZEN
ZEN
USD
USD

1 ZEN = 4.006 USD

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