التحليل الفني اليوم لـ Yield Guild Games (YGG) توفر صفحة Yield Guild Games تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ YGG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Yield Guild Games أدناه. التسجيل

تغير سعر Yield Guild Games (YGG) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0198 -- -1.40% -6.08% -45.26%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Yield Guild Games

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Yield Guild Games عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 14 حيادي 4 شراء 8 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 7 حيادي 1 شراء 6 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 3 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01978 0.01977 R2 0.01977 0.01977 R1 0.01977 0.01977 PP 0.01976 0.01976 S1 0.01976 0.01976 S2 0.01975 0.01976 S3 0.01975 0.01975

إشارات السوق الخاصة بـ Yield Guild Games صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.50M $6.13 M $6.63 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.15 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.21 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.22 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Yield Guild Games صافي التدفق سعر YGGUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.06 M 0.02 2026-08-16 -$0.02 M 0.02 2026-08-15 -$0.01 M 0.02 2026-08-14 -$0.02 M 0.02 2026-08-13 $0.00 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Yield Guild Games (YGG) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Yield Guild Games المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT YGG $0.01979 $0.01979 $0.01979 -0.60% 2.80M (USDT) تداول