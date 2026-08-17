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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Yield Guild Games، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Yield Guild Games، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن YGG

معلومات سعر YGG

ما هو YGG

الوثيقة البيضاء لـ YGG

الموقع الرسمي لـ YGG

اقتصاد توكن YGG

توقعات سعر YGG

سجل YGG

دليل شراء YGG

محول عملة YGG إلى الفيات

عقود YGG الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Yield Guild Games (YGG)

التحليل الفني اليوم لـ Yield Guild Games (YGG)

توفر صفحة Yield Guild Games تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ YGG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Yield Guild Games أدناه.

تغير سعر Yield Guild Games (YGG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0198---1.40%-6.08%-45.26%
اعرف المزيد عن سعر Yield Guild Games

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Yield Guild Games

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Yield Guild Games عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 4
شراء 8
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 7حيادي 1شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01978
0.01977
R2
0.01977
0.01977
R1
0.01977
0.01977
PP
0.01976
0.01976
S1
0.01976
0.01976
S2
0.01975
0.01976
S3
0.01975
0.01975

إشارات السوق الخاصة بـ Yield Guild Games

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.50M
$6.13 M
$6.63 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.22 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Yield Guild Games

صافي التدفقسعر YGGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.06 M0.02
2026-08-16-$0.02 M0.02
2026-08-15-$0.01 M0.02
2026-08-14-$0.02 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Yield Guild Games (YGG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Yield Guild Games المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTYGG
$0.01979
$0.01979$0.01979
-0.60%
2.80M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة YGG إلى USD

المبلغ

YGG
YGG
USD
USD

1 YGG = 0.0198 USD

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