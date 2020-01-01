توكنوميكس Yield Guild Games (YGG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yield Guild Games (YGG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yield Guild Games (YGG) Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. الموقع الرسمي: https://yieldguild.io/ الوثيقة البيضاء: https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK اشتر YGG الآن!

توكنوميكس Yield Guild Games (YGG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yield Guild Games (YGG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 84.12M $ 84.12M $ 84.12M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 532.74M $ 532.74M $ 532.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 157.90M $ 157.90M $ 157.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 11.5 $ 11.5 $ 11.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 السعر الحالي: $ 0.1579 $ 0.1579 $ 0.1579 معرفة المزيد عن سعر Yield Guild Games (YGG)

توكنوميكس Yield Guild Games (YGG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yield Guild Games (YGG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YGG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YGG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YGG، استكشف السعر المباشر لتوكن YGG!

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