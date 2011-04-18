XRP

عملة Ripple هي العملة الأساسية لشبكة Ripple، والتي يمكن تداولها في جميع أنحاء شبكة الريبل. يبلغ إجمالي المعروض منها 100 مليار، وهي تتناقص تدريجيًا مع زيادة عدد المعاملات. شركة تشغيل الريبل هي Ripple Labs (OpenCoin سابقًا). عملة Ripple هي العملة المشتركة الوحيدة في نظام الريبل. وهي تختلف عن العملات الأخرى في النظام. على سبيل المثال، لا يمكن صرف اليوان الصيني والدولار الأمريكي عبر البوابات. بعبارة أخرى، لا يمكن صرف اليوان الصيني الصادر عن البوابة A إلا عند البوابة A، وليس البوابة B. بخلاف ذلك، يجب عليك تحويله إلى اليوان الصيني للبوابة B عبر طلب معلق لنظام الريبل. ومع ذلك، لا توجد مثل هذه القيود على Ripple على الإطلاق. إنها عالمية في نظام الريبل. عملة Ripple (XRP)، مثل البيتكوين، هي عملة رقمية تعتمد على الرياضيات والتشفير (cryptography). ولكن ما يختلف عن البيتكوين غير الحقيقي هو أن XRP يلعب دور الاتصال ويفتخر بوظيفة ضمان الأمان في نظام Ripple. يعد ضمان الأمان أمرًا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب أن تحتفظ البوابة المشاركة في هذا البروتوكول بكمية صغيرة من XRP.

اسم العملة المشفرةXRP

التصنيفNo.4

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية0.04%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)3,48%

المعروض المتداول58 686 007 292

إجمالي العرض100 000 000 000

إجمالي العرض99 986 107 098

معدل التداول0.5868%

تاريخ الإصدار2011-04-18 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة0,005874 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق3.841939926147461,2018-01-04

أدنى سعر0.002802350092679262,2014-07-07

البلوكتشين العامXRP

مقدمةعملة Ripple هي العملة الأساسية لشبكة Ripple، والتي يمكن تداولها في جميع أنحاء شبكة الريبل. يبلغ إجمالي المعروض منها 100 مليار، وهي تتناقص تدريجيًا مع زيادة عدد المعاملات. شركة تشغيل الريبل هي Ripple Labs (OpenCoin سابقًا). عملة Ripple هي العملة المشتركة الوحيدة في نظام الريبل. وهي تختلف عن العملات الأخرى في النظام. على سبيل المثال، لا يمكن صرف اليوان الصيني والدولار الأمريكي عبر البوابات. بعبارة أخرى، لا يمكن صرف اليوان الصيني الصادر عن البوابة A إلا عند البوابة A، وليس البوابة B. بخلاف ذلك، يجب عليك تحويله إلى اليوان الصيني للبوابة B عبر طلب معلق لنظام الريبل. ومع ذلك، لا توجد مثل هذه القيود على Ripple على الإطلاق. إنها عالمية في نظام الريبل. عملة Ripple (XRP)، مثل البيتكوين، هي عملة رقمية تعتمد على الرياضيات والتشفير (cryptography). ولكن ما يختلف عن البيتكوين غير الحقيقي هو أن XRP يلعب دور الاتصال ويفتخر بوظيفة ضمان الأمان في نظام Ripple. يعد ضمان الأمان أمرًا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب أن تحتفظ البوابة المشاركة في هذا البروتوكول بكمية صغيرة من XRP.

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