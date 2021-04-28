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التحليل الفني اليوم لـ Chia Network (XCH)

التحليل الفني اليوم لـ Chia Network (XCH)

توفر صفحة Chia Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XCH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Chia Network أدناه.

تغير سعر Chia Network (XCH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.365--+0.44%-0.88%-60.67%
اعرف المزيد عن سعر Chia Network

تدفق رأس المال الخاص بـ Chia Network

صافي التدفقسعر XCHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.05 M1.36
2026-08-16$0.01 M1.31
2026-08-15$0.00 M1.27
2026-08-14$0.05 M1.29
2026-08-13$0.00 M1.34

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Chia Network

تداول أسواق Chia Network (XCH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Chia Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXCH
$1.365
$1.365$1.365
+3.72%
98.90K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XCH إلى USD

المبلغ

XCH
XCH
USD
USD

1 XCH = 1.365 USD

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