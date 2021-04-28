توكنوميكس Chia Network (XCH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chia Network (XCH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chia Network (XCH) Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. الموقع الرسمي: https://www.chia.net/ الوثيقة البيضاء: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ مستكشف الكتل: https://www.spacescan.io/ اشتر XCH الآن!

توكنوميكس Chia Network (XCH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chia Network (XCH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 132.96M $ 132.96M $ 132.96M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 السعر الحالي: $ 9.226 $ 9.226 $ 9.226 معرفة المزيد عن سعر Chia Network (XCH)

توكنوميكس Chia Network (XCH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chia Network (XCH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XCH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XCH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XCH، استكشف السعر المباشر لتوكن XCH!

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