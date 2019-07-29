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ما هو WIN

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التحليل الفني اليوم لـ WINK (WIN)

التحليل الفني اليوم لـ WINK (WIN)

توفر صفحة WINK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WIN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل WINK أدناه.

تغير سعر WINK (WIN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00003011---5.82%+38.69%+57.64%
اعرف المزيد عن سعر WINK

تدفق رأس المال الخاص بـ WINK

صافي التدفقسعر WINUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.03 M0.00
2026-08-14$0.04 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن WINK

تداول أسواق WINK (WIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WINK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWIN
$0.00003011
$0.00003011$0.00003011
-1.05%
1.78B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WIN إلى USD

المبلغ

WIN
WIN
USD
USD

1 WIN = 0.00003011 USD

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