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المزيد عن VET

معلومات سعر VET

ما هو VET

الوثيقة البيضاء لـ VET

الموقع الرسمي لـ VET

اقتصاد توكن VET

توقعات سعر VET

سجل VET

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VET عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ VeChain (VET)

التحليل الفني اليوم لـ VeChain (VET)

توفر صفحة VeChain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VET، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل VeChain أدناه.

تغير سعر VeChain (VET)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004417---5.75%-5.40%-33.54%
اعرف المزيد عن سعر VeChain

المؤشرات الفنية الخاصة بـ VeChain

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ VeChain عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 3
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004405
0.004405
R2
0.004405
0.004404
R1
0.004404
0.004404
PP
0.004404
0.004404
S1
0.004403
0.004403
S2
0.004403
0.004403
S3
0.004402
0.004403

إشارات السوق الخاصة بـ VeChain

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$7.20 M
$7.21 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.85 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.82 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.58 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.46 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ VeChain

صافي التدفقسعر VETUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15$0.02 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن VeChain

تداول أسواق VeChain (VET) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VeChain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVET
$0.004417
$0.004417$0.004417
-0.22%
8.15M (USDT)
/USDCVET
$0.004413
$0.004413$0.004413
-0.27%
11.98M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VET إلى USD

المبلغ

VET
VET
USD
USD

1 VET = 0.004417 USD

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