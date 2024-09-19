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اختر الطريقة التي تريد بها شراء الtokens VeChain ( VET ).

انقر على رابط "شراء العملات الرقمية" في الجزء العلوي الأيسر من التنقل في موقع MEXC ، والذي سيعرض الطرق المتاحة في منطقتك.

لإجراء معاملات أكثر سلاسة، يمكنك التفكير في شراء عملة مستقرة مثل USDT أولاً، ثم استخدام تلك العملة لشراء VeChain (VET) في سوق العقود الفورية.

أ. شراء بطاقة الائتمان / ائتمان

إذا كنت مستخدمًا جديدًا ، فهذا هو أسهل خيار لشراء VeChain ( VET ). تدعم MEXC كلاً من Visa و MasterCard.

اشتر VeChain (VET) مباشرة من مستخدمين آخرين باستخدام خدمة MEXC نظير إلى نظير. نحن نقدم خدمة ودعم عالي الجودة في جميع أنحاء العالم. جميع الطلبات والمعاملات محمية بواسطة الضمان و MEXC.

قم بإيداع USDT فورًا عبر SEPA بدون أي رسوم وقم بتنفيذ صفقة بيع فورية لشراء VeChain.

تقدم MEXC خدمات دفع متعددة ، بما في ذلك Simplex و Banxa و Mercuryo وما إلى ذلك ، مما يجعلك تحصل على أفضل تجارة فورية لشراء VeChain .