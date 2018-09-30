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المزيد عن USDC

معلومات سعر USDC

ما هو USDC

الوثيقة البيضاء لـ USDC

الموقع الرسمي لـ USDC

اقتصاد توكن USDC

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عقود USDC الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ USDCoin (USDC)

التحليل الفني اليوم لـ USDCoin (USDC)

توفر صفحة USDCoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USDC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل USDCoin أدناه.

تغير سعر USDCoin (USDC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.00097--+0.02%+0.03%+0.03%
اعرف المزيد عن سعر USDCoin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ USDCoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ USDCoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 1
حيادي 19
شراء 6
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 0حيادي 14شراء 0
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 5شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.00045
1.00045
R2
1.00045
1.00044
R1
1.00044
1.00044
PP
1.00044
1.00044
S1
1.00043
1.00043
S2
1.00043
1.00043
S3
1.00042
1.00043

إشارات السوق الخاصة بـ USDCoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
4.49M
$36.18 M
$31.69 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.27 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.83 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.80 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ USDCoin

صافي التدفقسعر USDCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$98.18 M1.00
2026-08-16$9.69 M1.00
2026-08-15-$44.72 M1.00
2026-08-14-$53.71 M1.00
2026-08-13-$154.24 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن USDCoin

تداول أسواق USDCoin (USDC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر USDCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSDC
$1.00097
$1.00097$1.00097
0.00%
48.41M (USDT)
/USDFUSDC
$1.0044
$1.0044$1.0044
-0.05%
55.81K (USDT)
/EURUSDC
$0.8629
$0.8629$0.8629
-0.22%
103.61K (USDT)
/BRLUSDC
$5.209
$5.209$5.209
-0.76%
52.89K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة USDC إلى USD

المبلغ

USDC
USDC
USD
USD

1 USDC = 1.00096 USD

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