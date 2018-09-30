التحليل الفني اليوم لـ USDCoin (USDC) توفر صفحة USDCoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ USDC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل USDCoin أدناه. التسجيل

تغير سعر USDCoin (USDC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1.00097 -- +0.02% +0.03% +0.03%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ USDCoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ USDCoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 1 حيادي 19 شراء 6 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 0 حيادي 14 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 5 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1.00045 1.00045 R2 1.00045 1.00044 R1 1.00044 1.00044 PP 1.00044 1.00044 S1 1.00043 1.00043 S2 1.00043 1.00043 S3 1.00042 1.00043

إشارات السوق الخاصة بـ USDCoin صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 4.49M $36.18 M $31.69 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.08M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.19 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.27 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.83 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.80 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ USDCoin صافي التدفق سعر USDCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$98.18 M 1.00 2026-08-16 $9.69 M 1.00 2026-08-15 -$44.72 M 1.00 2026-08-14 -$53.71 M 1.00 2026-08-13 -$154.24 M 1.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق USDCoin (USDC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر USDCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT USDC $1.00097 $1.00097 $1.00097 0.00% 48.41M (USDT) تداول / USDF USDC $1.0044 $1.0044 $1.0044 -0.05% 55.81K (USDT) تداول / EUR USDC $0.8629 $0.8629 $0.8629 -0.22% 103.61K (USDT) تداول / BRL USDC $5.209 $5.209 $5.209 -0.76% 52.89K (USDT) تداول