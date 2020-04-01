التحليل الفني اليوم لـ Trust Wallet (TWT) توفر صفحة Trust Wallet تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TWT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Trust Wallet أدناه. التسجيل

تغير سعر Trust Wallet (TWT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3848 -- -0.70% +13.44% -17.48%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Trust Wallet

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Trust Wallet عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 3 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 11 حيادي 1 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3834 0.3833 R2 0.3833 0.3833 R1 0.3833 0.3833 PP 0.3832 0.3832 S1 0.3832 0.3832 S2 0.3831 0.3832 S3 0.3831 0.3831

إشارات السوق الخاصة بـ Trust Wallet صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.41M $4.52 M $4.92 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.21 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.79 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.77 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Trust Wallet صافي التدفق سعر TWTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.39 2026-08-16 -$0.04 M 0.40 2026-08-15 -$0.01 M 0.40 2026-08-14 -$0.03 M 0.41 2026-08-13 $0.02 M 0.40 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Trust Wallet (TWT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Trust Wallet المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT TWT $0.3848 $0.3848 $0.3848 -3.63% 174.49K (USDT) تداول / USDC TWT $0.3842 $0.3842 $0.3842 -3.73% 131.78K (USDT) تداول