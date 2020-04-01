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المزيد عن TWT

معلومات سعر TWT

ما هو TWT

الموقع الرسمي لـ TWT

اقتصاد توكن TWT

توقعات سعر TWT

سجل TWT

دليل شراء TWT

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التحليل الفني اليوم لـ Trust Wallet (TWT)

التحليل الفني اليوم لـ Trust Wallet (TWT)

توفر صفحة Trust Wallet تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TWT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Trust Wallet أدناه.

تغير سعر Trust Wallet (TWT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3848---0.70%+13.44%-17.48%
اعرف المزيد عن سعر Trust Wallet

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Trust Wallet

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Trust Wallet عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 3
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 1شراء 2
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3834
0.3833
R2
0.3833
0.3833
R1
0.3833
0.3833
PP
0.3832
0.3832
S1
0.3832
0.3832
S2
0.3831
0.3832
S3
0.3831
0.3831

إشارات السوق الخاصة بـ Trust Wallet

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.41M
$4.52 M
$4.92 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.21 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.79 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.77 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Trust Wallet

صافي التدفقسعر TWTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.39
2026-08-16-$0.04 M0.40
2026-08-15-$0.01 M0.40
2026-08-14-$0.03 M0.41
2026-08-13$0.02 M0.40

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Trust Wallet

تداول أسواق Trust Wallet (TWT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Trust Wallet المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTWT
$0.3848
$0.3848$0.3848
-3.63%
174.49K (USDT)
/USDCTWT
$0.3842
$0.3842$0.3842
-3.73%
131.78K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TWT إلى USD

المبلغ

TWT
TWT
USD
USD

1 TWT = 0.3847 USD

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