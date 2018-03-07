التحليل الفني اليوم لـ TrueUSD (TUSD)
تغير سعر TrueUSD (TUSD)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.999
|--
|+0.20%
|+0.17%
|-0.08%
تدفق رأس المال الخاص بـ TrueUSD
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.02 M
|1.00
|2026-08-16
|-$0.02 M
|1.00
|2026-08-15
|-$0.02 M
|1.00
|2026-08-14
|-$0.46 M
|1.00
|2026-08-13
|-$0.48 M
|1.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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