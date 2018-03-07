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المزيد عن TUSD

معلومات سعر TUSD

ما هو TUSD

الوثيقة البيضاء لـ TUSD

الموقع الرسمي لـ TUSD

اقتصاد توكن TUSD

توقعات سعر TUSD

سجل TUSD

دليل شراء TUSD

محول عملة TUSD إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ TrueUSD (TUSD)

التحليل الفني اليوم لـ TrueUSD (TUSD)

توفر صفحة TrueUSD تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TUSD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TrueUSD أدناه.

تغير سعر TrueUSD (TUSD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.999--+0.20%+0.17%-0.08%
اعرف المزيد عن سعر TrueUSD

تدفق رأس المال الخاص بـ TrueUSD

صافي التدفقسعر TUSDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M1.00
2026-08-16-$0.02 M1.00
2026-08-15-$0.02 M1.00
2026-08-14-$0.46 M1.00
2026-08-13-$0.48 M1.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن TrueUSD

TUSD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع TUSD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TUSD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق TrueUSD (TUSD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TrueUSD المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTUSD
$0.9991
$0.9991$0.9991
+0.01%
6.33K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TUSD إلى USD

المبلغ

TUSD
TUSD
USD
USD

1 TUSD = 0.999 USD

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