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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Tron، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Tron، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Tron (TRX)

التحليل الفني اليوم لـ Tron (TRX)

توفر صفحة Tron تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TRX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Tron أدناه.

تغير سعر Tron (TRX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3317--+0.15%+2.72%-6.44%
اعرف المزيد عن سعر Tron

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Tron

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Tron عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 0
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 0شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.33156
0.33153
R2
0.33153
0.3315
R1
0.33148
0.33148
PP
0.33145
0.33145
S1
0.3314
0.33142
S2
0.33137
0.3314
S3
0.33132
0.33137

إشارات السوق الخاصة بـ Tron

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-9.19M
$75.78 M
$84.96 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.23M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.53 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.30 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$8.48 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$8.51 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Tron

صافي التدفقسعر TRXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.86 M0.33
2026-08-16$1.06 M0.33
2026-08-15-$0.19 M0.33
2026-08-14-$3.74 M0.33
2026-08-13-$4.58 M0.33

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Tron

تداول أسواق Tron (TRX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Tron المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTRX
$0.3318
$0.3318$0.3318
-0.06%
11.42M (USDT)
/USDCTRX
$0.3313
$0.3313$0.3313
-0.09%
85.57K (USDT)
/BTCTRX
$0.000005219
$0.000005219$0.000005219
-0.77%
25.45K (USDT)
/EURTRX
$0.2858
$0.2858$0.2858
-0.33%
186.83K (USDT)
/USD1TRX
$0.3315
$0.3315$0.3315
-0.12%
1.26M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TRX إلى USD

المبلغ

TRX
TRX
USD
USD

1 TRX = 0.3317 USD

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