التحليل الفني اليوم لـ Tron (TRX) توفر صفحة Tron تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TRX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Tron أدناه. التسجيل

تغير سعر Tron (TRX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3317 -- +0.15% +2.72% -6.44%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Tron

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Tron عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 0 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 0 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.33156 0.33153 R2 0.33153 0.3315 R1 0.33148 0.33148 PP 0.33145 0.33145 S1 0.3314 0.33142 S2 0.33137 0.3314 S3 0.33132 0.33137

إشارات السوق الخاصة بـ Tron صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -9.19M $75.78 M $84.96 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.23M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $2.53 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $2.30 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $8.48 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $8.51 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Tron صافي التدفق سعر TRXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.86 M 0.33 2026-08-16 $1.06 M 0.33 2026-08-15 -$0.19 M 0.33 2026-08-14 -$3.74 M 0.33 2026-08-13 -$4.58 M 0.33 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.