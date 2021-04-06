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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Alien Worlds Trilium، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Alien Worlds Trilium، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Alien Worlds Trilium (TLM)

التحليل الفني اليوم لـ Alien Worlds Trilium (TLM)

توفر صفحة Alien Worlds Trilium تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TLM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Alien Worlds Trilium أدناه.

تغير سعر Alien Worlds Trilium (TLM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0014978---4.78%+12.90%-15.14%
اعرف المزيد عن سعر Alien Worlds Trilium

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Alien Worlds Trilium

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Alien Worlds Trilium عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 4
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.001494
0.001494
R2
0.001494
0.001493
R1
0.001493
0.001493
PP
0.001493
0.001493
S1
0.001492
0.001492
S2
0.001492
0.001492
S3
0.001491
0.001492

إشارات السوق الخاصة بـ Alien Worlds Trilium

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.87M
$13.78 M
$14.65 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.34 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.89 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.93 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Alien Worlds Trilium

صافي التدفقسعر TLMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16-$0.13 M0.00
2026-08-15-$0.05 M0.00
2026-08-14-$0.17 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Alien Worlds Trilium

تداول أسواق Alien Worlds Trilium (TLM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Alien Worlds Trilium المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTLM
$0.0015005
$0.0015005$0.0015005
-5.09%
49.08M (USDT)
/USDCTLM
$0.0014958
$0.0014958$0.0014958
-5.33%
33.86M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TLM إلى USD

المبلغ

TLM
TLM
USD
USD

1 TLM = 0.0014978 USD

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