التحليل الفني اليوم لـ Alien Worlds Trilium (TLM) توفر صفحة Alien Worlds Trilium تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TLM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Alien Worlds Trilium أدناه. التسجيل

تغير سعر Alien Worlds Trilium (TLM) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0014978 -- -4.78% +12.90% -15.14%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Alien Worlds Trilium

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Alien Worlds Trilium عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 4 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 0 شراء 13 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 4 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.001494 0.001494 R2 0.001494 0.001493 R1 0.001493 0.001493 PP 0.001493 0.001493 S1 0.001492 0.001492 S2 0.001492 0.001492 S3 0.001491 0.001492

إشارات السوق الخاصة بـ Alien Worlds Trilium صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.87M $13.78 M $14.65 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.28 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.34 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.89 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.93 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Alien Worlds Trilium صافي التدفق سعر TLMUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 2026-08-16 -$0.13 M 0.00 2026-08-15 -$0.05 M 0.00 2026-08-14 -$0.17 M 0.00 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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